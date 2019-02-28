Yıldırım Demirören TFF Başkanlığı'ndan son dakika istifa etti mi?

Yıldırım Demirören istifa. Son dakika Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti. Yıldırım Demirören TFF Başkanlığından neden istifa etti son dakika gelişmesi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirören'den Erdoğan'a özel teşekkür

Demirören istifa açıklamasında şunları söyledi: "Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum."

Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasından sonra yapılan seçimlerde 229 oyun 221'ini alan Demirören TFF'nin 41. başkanı seçilmişti. Türk futbolunun 41. başkanı belli oldu. Seçime tek aday olarak giren eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, 229 oyun 221'ini alarak 41'inci Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. Demirören, oy kullanma işlemi öncesi yaptığı konuşmasında "UEFA ile diyalog kurup bu zor durumdan çıkmanın yollarını arayacağız. 22 Mart'taki toplantıda tertemiz karşılarına çıkıp bu işi bitirmek istiyoruz" demişti.

Türk futbolu, 41. başkanını seçmek üzere sandığa gitmişti. Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınan TFF'de, oy hakkı bulunana 302 delegenin 229 oy kullanmıştı. Demirören'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşmuştu.

Servet Yardımcı

Arif Koşar

Talat Yılmaz

Fethi Heper

Mehmet Baykan

Cengiz Zülfikaroğlu

Ufuk Özerten

Hakan Kanik

Taylan Öner

Mustafa Beyazıt

Edip Eren

Faruk Öksüz

Selim Koray

Ergün Tekin