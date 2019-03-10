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Yıldırım Belediyespor’dan gol yağmuru

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.

10 Mart 2019 Pazar 18:08
Yıldırım Belediyespor’dan gol yağmuru

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden Bursa temsilcisi Yıldırım Belediyespor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor’u 5-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Yıldırım Belediyespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 21. Hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırladı. Minareliçavuş Spor Tesisleri’nde oynanan müsabakada etkili bir oyun sergileyen lacivert turkuazlılar, 27. dakikada golcüsü Mehmet Çağrı Alpaslan’ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Yıldırım Belediyespor, 37. dakikada Bilal İsak’ın attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Mücadele gücü yüksek seviyede geçen ikinci 45 dakikada gol şansı bulan Balıkesir ekibi, 65. dakikada Brezilyalı oyuncusu Jackson Franklim de Souza’nın ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. Lacivert turkuazlılarda bir kez daha sahneye çıkan Mehmet Çağrı Alpaslan, 83. dakikada kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydederek farkı tekrar ikiye çıkardı. 3-1’den sonra baskısını azaltmayan Bursa ekibi, 86. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Feyyaz Yaşar, skoru 4-1’e getiren golü kaydetti. Oyundan kopan rakibi karşısında baskısını sürdüren Yıldırım Belediyespor, 88. dakikada Hamdi Çavuşoğlu’nun skoru belirleyen golüyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.


Bu sonuçla puanını 43’e yükselten lacivert turkuazlılar, 48 puanlı Somaspor’un 5 puan gerisinde bir maç eksiğiyle ikinci sırada haftayı tamamladı. Yıldırım Belediyespor 22. hafta mücadelesinde 17 Mart Pazar günü gruptaki bir diğer Bursa ekibi Orhangazi Belediyespor’a konuk olacak.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:08
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