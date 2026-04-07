Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: Bursa'nın fethi bir devletin kalp atışlarının ilk kez duyulması ve idealin vücut bulmasıdır

Üç gün sürecek törenler, Yıldırım’da bulunan Balaban Bey Kalesi önünden gerçekleştirilen ‘Fetih Yürüyüşü’ ile başladı. 1326 yılındaki rota izlenerek gerçekleştirilen ve Tophane’de sona eren yürüyüşe; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, Kuruluş Orhan dizisi oyuncuları ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri Tophane’de bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua okudu ve askerlerin nöbet değişim törenini izledi. Buradaki tören protokol konuşmaları ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından son buldu.

ÜNLÜ OYUNCULAR BURSALILARLA BULUŞTU

Fetih kutlamalarının sonraki durağı ise Yıldırım oldu. Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Kuruluş Orhan Dizisi oyuncuları Bursalılarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü etkinliğine ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanısıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, ünlü oyuncular; Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Şükrü Özyıldız, Çağrı Şensoy, Mustafa Üstündağ ve Cemre Gümeli, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Bugün şehrimizde çok sevilen Kuruluş Orhan dizisinin oyuncularını ağırlıyoruz. Misafirlerimize güzel şehrimize hoş geldiniz diyorum. Tarihimizi yeniden hatırlamamıza, ecdadımızı yad etmemize vesile olan bu özel buluşmaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

‘İLK KALP ATIŞI BURSA’DIR’

Bursa’nın fethinin sıradan bir şehir kazanımından ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz; “Bursa’nın fethi; bir devletin kalp atışlarının ilk kez duyulması ve bir idealin vücut bulmasıdır. Osman Gazi’nin hayali, Orhan Gazi’nin azim ve inancıyla gerçeğe dönüşmüş, Bursa bir beylikten koca bir cihan devletine uzanan yolculuğun başlangıç noktası olmuştur. Derler ki: ‘Bir şehir, surları yıkılarak değil, gönüller kazanılarak fethedilir.’ Bursa işte bu bilinçle; insanıyla, kültürüyle ve ruhuyla kazanılmış, adaletin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi olmuştur. Bursa bugün de; tarihinden ilham aldığımız, kültürüyle zenginleştiğimiz, üretimiyle gücümüze güç kattığımız bir dünya şehridir. Yıldırım Belediyesi olarak, geçmişten edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle geleceği inşa etmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Yılmaz; “Bizler birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına sahip güçlü bir milletiz. 700 yıl önce Bursa’yı fetheden irade neyse, bugün bu topraklarda kardeşliği yaşatan irade ve aynı ruhtur. Aynı inanç, aynı dayanışma ve aynı istikamettir. Biliyoruz ki; beraberlik varsa bereket vardır, güç vardır ve bu millet bir arada oldukça aşamayacağı engel yoktur. Bursa’nın fethinin 700. yılı nedeniyle düzenlediğimiz etkinliklerimizin, birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirmemize vesile olmasını temenni ediyorum ” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz’ın konuşmalarının ardından Kuruluş Orhan dizisi oyuncuları Bursalılarla buluştu. Söyleşi gerçekleştiren oyuncular ardından imza dağıtıp, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.