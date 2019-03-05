Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz:“AK Parti Belediyeciliği başkanlık sistemiyle daha güçlü”

Cumhur ittifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı sistemi sonrası ilk yerel seçimde de Cumhur ittifakı olarak çok güçlü bir zaferle yolumuza devam edeceğiz. Onun için diyoruz ki; biz bir ve beraberiz; ve gönüllere sesleniyoruz" dedi.

Erzurum Aşkale’liler Derneği’nin Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlediği Aşkale’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunu Anma Gecesi’ne AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Yıldırım MHP İlçe Başkanı Serkan Aydemir, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları ve birçok vatandaş katıldı.

Gecede konuşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, "AK Parti hem kalkınma hem de adalet için öncelikle milli özgüven ve bağımsız duygusunu geliştirmiştir. Biz AK Parti olarak ekonomide, sağlıkta, sanayide savunma sanayisinde kendimizi ve ülkemizin bedenini güçlendirdik. Düşmana karşı dirayetli bir duruş sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle birlikte Cumhuriyetimizi taçlandırmış olduk. Hizmette hızlılık, dinamik yapı, etkin kadro çok önemlidirve bunu en iyi Başkanlık sisteminde kazanabildik. Başkanlık sistemi sonrası yapacağımız ilk yerel seçimde bu hızı, gücü, dinamik yapıyı sürdürmeliyiz. Güçlü ülkeye şehirlerimizi yeniden ihya ederek ruh vermiş olacağız. Değerli hemşerilerim biz bir ve beraber olduktan sonra her şeyi başarırız. Türkiye’de dünyaya örnek projeler yaptık. Marmarayı yaptık, Üçüncü havalimanını yaptık, Osmangazi Köprüsü’nü yaptık ve daha bir çok projeleri de yapmaya devam edeceğiz. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Bu dönem şehirlerimizi çok güçlü bir şekilde ihya edeceğiz. Bundan sonraki süreçlerde ülkemizin nasıl güçlü şehirler ürettiğini hep birlikte göreceğiz. Artık Bursa’mızda; Yıldırım’da Başkanlık sisteminin sağladığı etkin, hızlı hizmeti yaşayacağız. Muhalefet yerel seçimleri Başkanlık sistemi aleyhinde kullanmak için her yola başvuruyor. Cumhur ittifakına oy kaybettirerek sistem tartışması açmak istiyorlar. Onun için ortaya fikir, proje koymak yerine sadece yapay gündemler oluşturmak istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Başkanlık sistemi sonrası ilk yerel seçimde de Cumhur ittifakı olarak çok güçlü bir zaferle yolumuza devam edeceğiz. Onun için diyoruz ki, biz bir ve beraberiz; ve gönüllere sesleniyoruz: “Sensiz olmaz Aşkale”, “Sensiz olmaz Yıldırım” diyoruz" şeklinde konuştu