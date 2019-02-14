Sevgililer günü nedeniyle düzenlenen program çerçevesinde Alemdağ Caddesi’nde gül dağıtan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım; “Aslında sevgililer günü her gün olması lazım” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları’nın sevgililer günü nedeniyle Alemdağ Caddesi üzerinde düzenlediği etkinliğe katıldı. Burada kadınlar tarafından ilgi ile karşılanan Belediye Başkan adayı Yıldırım, cadde üzerinde kadınlara ve yoldan geçen vatandaşlara gül dağıttı. Yıldırım; “En sevgili Cenabı Hak. Ondan sonra peygamberimiz. Ondan sonra da anne, baba ve çocuklarımız ve eşlerimiz. Aslında sevgililer günü her gün olması lazım. Böyle bir gün sevgililer günü olmaz. Sevgililer günü 365 gün” şeklinde konuştu.

Yıldırım, cadde boyunca yolda yürüyen vatandaşlarla sohbet etti ve elindeki gülleri dağıttı.