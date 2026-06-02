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Yerel Yıldırım ağaca isabet etti! Altına sığınan 6 küçükbaş hayvan telef oldu
Yerel

Yıldırım ağaca isabet etti! Altına sığınan 6 küçükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yıldırım ağaca isabet etti! Altına sığınan 6 küçükbaş hayvan telef oldu

Bursa İnegöl'de sağanak yağış sırasında yıldırımın isabet ettiği ağacın altına sığınan küçükbaş hayvanlardan 6’sı telef oldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağıştan korunmak için ağacın altına toplanan küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü.

 

1 hayvan yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'ndeki mera alanında meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail İpek (55), aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak amacıyla seraya sığındı. Bu sırada 26 küçükbaştan oluşan sürü ise yakındaki bir ağacın altına toplandı. Şiddetli yağış ve yıldırımın etkili olduğu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültü duyan İpek, sürüsünün bulunduğu alana koştuğunda hayvanlarının yere serildiğini gördü. Olayda 6 küçükbaş hayvan telef olurken, 1 hayvanın yaralandığı belirlendi.

 

Tutanak tutuldu

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak zarar tespit çalışması gerçekleştirdi ve tutanak tuttu.

 

Yaşadığı olayı anlatan sürü sahibi İsmail İpek, "Çok şiddetli yağmur yağıyordu, şimşek çakıyordu. Yağmurdan korunmak için seranın içine girdim. Hayvanlar da ağacın dibine gitmiş. İçeri girdikten hemen sonra büyük bir ses geldi. Yıldırım düştü. Hayvanlar dağıldı. Bazıları olduğu yerde kaldı. 6 tanesi öldü, 1 tanesi yaralandı" dedi.

 

Olayla ilgili zarar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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