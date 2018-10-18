Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu yıl sonuna kadar devlette bütün işler, artık ıslak kağıt kalkıyor, e-imzayla elektronik ortamda yapılacak. Bu değişimi toplumda da yapmamız lazım. Bilgi toplumunun dışında kalan bir nüfusumuz var. Şu anda yüzde 65'iz. 70 yaşından yukarıdaki vatandaşlarımız birkaç sene içerisinde ticaretle, devletle, seyahatle olan işlerini kendi kendine yapamayacak" dedi.

Devlette kağıt kalkıyor

Yıldırım, “Bu yıl sonuna kadar devlette bütün işler, artık ıslak kağıt kalkıyor, e-imzayla elektronik ortamda yapılacak. Bu değimi toplumda da yapmamız lazım. Bilgi toplumunun dışında kalan bir nüfusumuz var. Şu anda yüzde 65'iz. 70 yaşından yukarıdaki vatandaşlarımız birkaç sene içerisinde ticaretle, devletle, seyahatle olan işlerini kendi kendine yapamayacak. İnternet, sosyal medya kullanımını onlara öğretmezsek, alfabe eğitiminden daha önemli şimdi bilgi toplumunun üyesi olmalı. Şu anda konuşulan bu. Avrupa Birliği belirli yaşın üstündekilere özel bilgisayar geliştiriyor. Daha büyük harflerle yazılmış, daha basit düzenlemelere sahip temel iş ve işlemleri yapacak" dedi.