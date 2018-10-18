0553 313 94 23

Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, devlet dairelerinde artık kağıt sisteminin kaldırılacağını ve bütün işlemlerin elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:19
Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu yıl sonuna kadar devlette bütün işler, artık ıslak kağıt kalkıyor, e-imzayla elektronik ortamda yapılacak. Bu değişimi toplumda da yapmamız lazım. Bilgi toplumunun dışında kalan bir nüfusumuz var. Şu anda yüzde 65'iz. 70 yaşından yukarıdaki vatandaşlarımız birkaç sene içerisinde ticaretle, devletle, seyahatle olan işlerini kendi kendine yapamayacak" dedi.

Devlette kağıt kalkıyor

Yıldırım, “Bu yıl sonuna kadar devlette bütün işler, artık ıslak kağıt kalkıyor, e-imzayla elektronik ortamda yapılacak. Bu değimi toplumda da yapmamız lazım. Bilgi toplumunun dışında kalan bir nüfusumuz var. Şu anda yüzde 65'iz. 70 yaşından yukarıdaki vatandaşlarımız birkaç sene içerisinde ticaretle, devletle, seyahatle olan işlerini kendi kendine yapamayacak. İnternet, sosyal medya kullanımını onlara öğretmezsek, alfabe eğitiminden daha önemli şimdi bilgi toplumunun üyesi olmalı. Şu anda konuşulan bu. Avrupa Birliği belirli yaşın üstündekilere özel bilgisayar geliştiriyor. Daha büyük harflerle yazılmış, daha basit düzenlemelere sahip temel iş ve işlemleri yapacak" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:19
  1. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor
    1. Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor
    2. HDP: CHP bizden niye korkuyor?
    3. Mehdi Eker, Maarif okulu açılışı için..
    4. Rigobert Song, futbola geri döndü
    5. Göçmen faciasına 11 tutuklama!
    6. Angela Merkel, Avrupa'yı böyle uyardı:..
    7. 13 kişiyi yedi! 150 kişilik ekip..
    8. Bakan Mustafa Varank, Gaziantepli..
    9. Hazar Gölü'nde kale tespit edildi
    10. İzmir'deki kazaya ilişkin soruşturmada..
    11. Mahalleli ayağa kalktı! Faciadan dönüldü
    12. Rusya'da L-39 tipi uçak düştü
    13. Adem Ljajic, Beşiktaş'a neden..
    14. Elazığ'da sulama kanalından gelen sesi..
    15. TFF 8 haftalık VAR istatistiklerini..
    16. Sapkın Youtuberden rezil ifade!
    17. Başsavcılık'tan önemli 'Kaşıkçı'..
    18. Fransa'da emekliler sokaklara döküldü!
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik..
    20. Rusya'da eğitim uçağı çakıldı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı