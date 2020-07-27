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Gündem

Yıldırım-3 Ağrı Dağı harekatı başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde 'YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI' operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:47:00 - 2020-07-27 10:52:53
Yıldırım-3 Ağrı Dağı harekatı başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.

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