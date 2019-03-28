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Yıldırım: “2B’den kazanılan mahalleleri, İstanbul’un en güzel mahalleleri yapacağız”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “İnşallah dönüşümde, bu 2B’den kazanılan mahallelerimiziyeni imar planı ile çok güzel bir hale getireceğiz.

28 Mart 2019 Perşembe 23:58
Yıldırım: “2B’den kazanılan mahalleleri, İstanbul’un en güzel mahalleleri yapacağız”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “İnşallah dönüşümde, bu 2B’den kazanılan mahallelerimiziyeni imar planı ile çok güzel bir hale getireceğiz. İstanbul’un en güzel mahalleleri yapacağız” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gündüz saatlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın da katılımıyla seçim otobüsünde Ümraniyelileri selamlayan Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, akşam saatlerinde de Çankırılılarla buluştu.



“İstanbul’un en güzel mahalleleri yapacağız”


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, 2B’den kaynaklı nedenlerle dönüşümü gerçekleşen mahalleleri, 31 Mart’tan sonra İstanbul’un en güzel mahalleleri haline getireceklerini söyledi. Bu mahallelerin imar problemlerinin halledildiğini hatırlatan İsmet Yıldırım, “Ümraniye’mizin yüzde 65’e yakın kısmı imar yönünden yenilenmiş. Bu mahalleler on beşe yakın mahalle. Diğer mahallelerimizde de 2B problemleri varmış, onlar halledilmiş. Tapuları verilmiş. Bir kısmında da imar problemleri halledilmiş. 2B’den dolayı da tapu alamayan, mahkemelik olan kısımlar var, onlar da çok az. Yüzde 10’a tekabül ediyor. Onlar da inşallah mahkemelerin de sonuçlanması ile birlikte, kalan yüzde 10’luk kısım da tapularına kavuşacak. Ama yapılmayan ne var. İşte un var, şeker var, yağ var, ısınmak için tava var. Fakat helva yapılamamış. Onun da sebepleri var işte. Biraz işler uzamış, biraz da ekonomik sebeplerden dolayı bu yerlerimizde, Kazım Karabekir de olsun, diğer Dudullu mahallelerinde olsun, bu mahallelerimizde inşallah bu 31 Mart’tan sonra mahalle bazında, ada bazlı da dönüşümler yaparak, onları da Ümraniye’mizin en iyi mahalleleri haline getireceğiz” şeklinde konuştu.



Ada bazlı dönüşümlerle bu mahallelerde her türlü donatı alanın olacağını vurgulayan Yıldırım, “İmar planları çok güzel. Ada bazlı, geniş yollar yapılmış. Mevcut camiler, okullar korunarak büyütülmüş. Cami alanları genişletilmiş. Yeşil alanlar genişletilmiş. Diğer donatı alanları, spor alanları dahil, çok güzel planlar olmuş. İyi ki şimdiye kadar da yapılmamış, diğer mahallelerimizdeki bazı eksikliklerimiz burada olmayacak inşallah. Yapılanması tamamlanan diğer mahallelerimizde otopark ihtiyacımız var, okul ihtiyacımız var, yeşil alan ihtiyacımız var, spor alanı ihtiyacımız var. İnşallah dönüşümde, bu 2B’den kazanılan mahallelerimiziyeni imar planı ile çok güzel bir hale getireceğiz. İstanbul’un en güzel mahalleleri yapacağız” diye konuştu.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Çankırılılar ile Gönülden Gönüle programının ardından ise Siirtliler Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve seçimlerde destek istedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:58
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