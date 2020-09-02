'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun bölücü terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve önlemek amacıyla başlattığı belirtildi. PKK / KCK devam ediyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'' 31 Ağustos 2600'de İlimizin Şemdinli İlçesi Mamalı Yaylası Mevkii'nde operasyon sırasında tespit edilen bir sığınakta 12,7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı ele geçirildi ve üyeleri tarafından kullanılmak üzere saklandığı değerlendirildi. ayrılıkçı terör örgütü ve eylemleri engellendi. Konuyla ilgili adli soruşturma sürüyor. ''

2 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda silah ve mühimmat ele geçirildi

Öte yandan valilikten yapılan açıklamada ise İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü faaliyetlerinin bölücü PKK / KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ve engellemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ağustos ayında Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak mevkiinde gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında ayrılıkçı terör örgütü mensuplarının 2 üyesinin etkisiz hale getirildiği alanda arama ve tarama faaliyetinin gerçekleştirildiği belirtildi. 31,

'' Aramada, M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği dergisi, 6 AK-47 Kalaşnikof tüfek dergisi, 2 dergi tutucusu, 105 5.56 milimetre fişek, susturucu, el telsizi, 2 radyo, güneş enerjisi paneli, alıcı-verici cihaz, pil, 2 debimetre, 3 sırt çantası, panço, 2 kilogram C-3 plastik patlayıcı, 7 elektrikli fünye ve çeşitli giyim eşyalarına el konuldu. Konuyla ilgili adli soruşturma sürüyor. ''