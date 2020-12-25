Yılbaşını yalnız geçireceklerin oranı ikiye katlandı

İSTANBUL (AA) - Migros müşterileri arasında 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen yılbaşı alışkanlarına ilişkin ankete göre, yılbaşı gecesini yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken, bu sene yüzde 28’e yükselerek 2 katını aştı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros’un, 1000 Money Club üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği yılbaşı anketinin sonuçları belli oldu.

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle yeni yılın evlerde karşılanmaya hazırlanıldığı bugünlerde değişen alışveriş alışkanlıklarını gösteren ankete göre, gıda ürünlerine olan talep artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu sevdiklerini yeni yıl hediyesiyle mutlu etmek istediğini söylüyor.

Salgın bu yıl yılbaşı akşamını yurt dışında geçirme hayallerini de rafa kaldırdı. Ankete katılanların yüzde 93’ü yılbaşında seyahat etmeyi planlamıyor. Yılbaşı gecelerini çoğunlukla yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28’e yükselerek iki katını aştı.

Yılbaşını aile, arkadaş veya komşu gibi yakınlarının evinde karşılamayı planlayanların oranı ise yüzde 12’den yüzde 6’ya geriledi. Aile dışında arkadaş veya komşu ile geçirmeyi planlayanların oranı ise önceki yıla göre 7 puan düştü.





- Yılbaşı sofralarında çeşitler artıyor





Migros’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, bu yıl yılbaşı sofralarında lezzet çeşitliliği artıyor. Mezeler yüzde 65, zeytinyağlılar yüzde 53, etli yemekler yüzde 52 ile en çok tercih edilen yemek çeşitlerinin başında gelirken, katılımcıların yüzde 68’i cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklardaki, yüzde 53’ü ise meyve ve sebze kategorilerindeki indirimlerin en fazla ilgilerini çeken kategoriler olduğunu söylüyor.

Sevilen ürünleri şık paketlerde bir araya getiren yılbaşı sepetlerinin ise hem fiyat avantajı sağladığı hem de daha pratik olduğu düşünülüyor.



Katılımcıların yüzde 73’ü sevdiklerinin yeni yılını bir hediyeyle kutlamak istediklerini söylüyor. Marketten hediye alanların ilk tercihi yüzde 58 ile bu yıl da kozmetik ürünleri olurken, yüzde 46’sı hediye seçimini oyuncak ve aile oyunlarından yana yapacağını belirtiyor. Hediye olarak hazır giyim ürünü ya da züccaciye ve ev eşyaları alacak olanların oranı ise yüzde 45 olarak görülüyor.





- Avantajlı yılbaşı paketleri





Migros, sevdikleriyle birlikte yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için özel yılbaşı paketleri hazırladı. Zengin ürün yelpazesiyle damaklara, hesaplı fiyatlarıyla bütçelere hitap eden Migros’un yılbaşı paketleri, iki farklı alternatifle Migros müşterileri için raflardaki yerini aldı.

Migros’un birbirinden lezzetli atıştırmalık ve içeceklerle donattığı Klasik Kutu ve Butik Sepet’te, cipsten kuruyemişe, kahveden çaya, bisküviden şekerlemeye, çikolatadan sakıza, gazlı-gazsız içeceklerden peçeteye kadar birçok ürün çeşidi yer alıyor.

Migros müşterilerinin keyfini katlayacak Klasik Kutu 84,90 TL, Butik Sepet ise 124,90 TL’ye satışa sunuluyor. Böylece ürünlerin tek tek alınmasına göre yüzde 40’a varan avantaj sağlanmış oluyor. Migros’un yılbaşı için özel olarak hazırladığı Klasik Kutu ve Butik Sepet paketlerindeki ürünler indirimli fiyatlarla paket içinde yer alırken, kutu ve sepet Migros müşterilerinin günlük yaşamlarında da kullanabilmesi adına ücretsiz olarak sunuluyor.