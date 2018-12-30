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Yılbaşını kana bulayacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yılbaşında kanlı eylemler yapabileği öğrenilen terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

30 Aralık 2018 Pazar 11:03
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon başlattı.

Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Evlere tek tek giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların DAEŞ'e katılıp Suriye'ye giderek burada bir süre bulunup savaştıktan sonra geri Adana'ya döndükleri de ileri sürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:03
  1. Adana
  2. terör operasyonu
  3. DAEŞ operasyonu
  4. Terörle Mücadele

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