1 Ocak hangi güne denk gelecek? 1 Ocak bilindiği gibi resmi tatiller arasında yer alıyor. Vatandaşlar hem 2021 resmi tatillerini araştırıyor hem de 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor.

Yılbaşında tatil var mı?

1 Ocak 2021, Cuma gününe denk geliyor. Ülke genelinde haftanın her günü sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Nisan ile haziran ayları arasında tüm resmi bayramlarda sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Aynı durumun 1 Ocak 2021’de uygulanıp uygulanmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

2021 yılı resmi tatilleri

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)