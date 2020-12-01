Yılbaşında tatil var mı?
1 Ocak tatil mi? | 1 Ocak sokağa çıkma yasağı | Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi yılbaşının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 1 Ocak hangi güne denk geliyor? | 1 Ocak resmi tatil mi? | 1 Ocak sokağa çıkma yasağı olur mu?
1 Ocak hangi güne denk gelecek? 1 Ocak bilindiği gibi resmi tatiller arasında yer alıyor. Vatandaşlar hem 2021 resmi tatillerini araştırıyor hem de 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor.
Yılbaşında tatil var mı?
1 Ocak 2021, Cuma gününe denk geliyor. Ülke genelinde haftanın her günü sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Nisan ile haziran ayları arasında tüm resmi bayramlarda sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Aynı durumun 1 Ocak 2021’de uygulanıp uygulanmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.
2021 yılı resmi tatilleri
1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)
12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)
19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)