Yılbaşında tatil mi? | Yılbaşı tatili ne zaman?
1 Ocak hangi gün? Milyonlarca kişi yılbaşının resmi tatil olup olmadığını, 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, yılbaşı tatil midir? | Yeni yıl tatili kaç gün? | 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı?
1 Ocak ne zamana denk geliyor? | 2020 yılı koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor geçti. 20 Kasım ve 1 Aralık’ta salgına karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Vatandaşlar 2021 yılına girmeye kısa bir süre kala 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı.
Yılbaşında tatil mi? | Yılbaşı tatili ne zaman?
1 Ocak bu sene Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak 2021 bilindiği gibi resmi tatil. 1 Ocak’ta tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.
2021 yılı resmi tatilleri şöyle:
2021 resmi tatiller listesi
1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)
12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)
19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)