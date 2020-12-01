Yılbaşında tatil mi? | Yılbaşı tatili ne zaman?

1 Ocak ne zamana denk geliyor? | 2020 yılı koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor geçti. 20 Kasım ve 1 Aralık’ta salgına karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Vatandaşlar 2021 yılına girmeye kısa bir süre kala 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı.

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1 Ocak bu sene Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak 2021 bilindiği gibi resmi tatil. 1 Ocak’ta tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

2021 yılı resmi tatilleri şöyle:

2021 resmi tatiller listesi

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)