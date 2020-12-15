1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada önemli kısıtlamalar uygulanıyor. Ülkemizde de hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Pek çok kişi yılbaşında bir kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

14 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasının 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona ereceğini açıkladı.

1 Ocak Cuma günü marketlerin, bakkalların, fırınların 10.00 ila 17.00 arasında açık olması bekleniyor. Konu hakkında henüz detaylı açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandığında haberlerimizde yer alacak.