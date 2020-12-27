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Yaşam Yılbaşında bankalar açık mı? | 1 Ocak bankalar çalışıyor mu?
Yaşam

Yılbaşında bankalar açık mı? | 1 Ocak bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak’ta eft yapılır mı? 1 Ocak bu sene cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca kişi yılbaşında bankaların, PTT’nin ve kargoların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak’ta hangi bankalar açık? | Yılbaşında bankalar çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:23:00 -
Yılbaşında bankalar açık mı? | 1 Ocak bankalar çalışıyor mu?

2020 yılı depremler, yangınlar, seller ve koronavirüs salgınıyla geçti. Hafızalara kazınan 2020’nin son günlerine gelindi. 2021’e ‘merhaba’ demeye hazırlanırken milyonlarca kişi 1 Ocak Cuma gününün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak’ta bankalar açık mı?

Yılbaşında bankalar açık mı? | 1 Ocak bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak resmi tatillerden biridir. Hal böyle olunca bankalar, PTT ve kargo şirketleri 1 Ocak’ta çalışmıyor. Bankacılık işlemlerinizi ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla yapabilirsiniz. Resmi tatil olduğu için eft işlemi yapmanız mümkün değil. Ancak havale işlemi yapmanız mümkün.

2021 resmi-dini bayramlar:

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma) 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

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