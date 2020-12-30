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Aktüel Yılbaşı süslerine talep yüzde 60 arttı
Aktüel

Yılbaşı süslerine talep yüzde 60 arttı

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yeni yılın bu sene evlerde karşılanacak olması, yılbaşı süsü satışlarını mağazalarda ve e-ticaret platformlarında geçen yıla oranla yüzde 60 artırdı - Ürünlerin büyük bir bölümü haftalar öncesinde tükenmeye başlarken, alışverişi son güne sıkıştıranlar da mağazalarda yoğunluk oluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:39:10 -
Yılbaşı süslerine talep yüzde 60 arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları nedeniyle yeni yılın bu sene evlerde karşılanacak olması, yılbaşı süsü satışlarını yüzde 60 artırdı.

Salgın nedeniyle eğlence mekanları ile otellerdeki yılbaşı kutlamalarının yasak olması, doğal olarak vatandaşları evlerinde yılbaşı kutlamalarına yönlendirdi.

Yeni yıla ışıl ışıl rengarenk bir ortamda girmek isteyenler, soluğu yılbaşı süsü satışı yapan mağazalar ve e-ticaret sitelerinde aldı. Yeni yıla bir ay kala başlayan yılbaşı süsü alışverişi, 2021'e girmeye sayılı günler kala daha da arttı.

Büyük bir ilginin gözlendiği süs mağazalarındaki alışveriş hareketliliğinde geçen yıla oranla yüzde 60 artış yaşandı.

Yılbaşı süsü satışı yapan bir firmanın e-ticaret Sorumlusu Egemen Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle vatandaşlar yeni yılı bu sene evlerinde karşılayacağı için yılbaşı ağacı ve süslerine yönelik bir talebin oluştuğunu belirtti.

Salgın nedeniyle ithal ürün getirilemediği için stokta yer alan ürünlerin bu yıl satışa sunulduğunu aktaran Akbulut, "Geçen yılki stoklarımız elimizdeydi ve iki hafta gibi bir süre önce tükenti." dedi.

Akbulut, vatandaşlar salgın nedeniyle çok fazla dışarı çıkmadığı için internet satışında yüzde 60 artış yaşandığını belirtti.

Büyüklükleri 10 santimetre ile 3 metre arasında değişen yılbaşı ağaçlarının fiyatlarının 5 TL ile 3 bin TL arasında değiştiğini ifade eden Akbulut, stoklarda birkaç çeşit ürünün kaldığını söyledi.





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