Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Yılbaşı hangi gün? | Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı hangi gün? | 1 Ocak hangi güne denk gelecek?
Yılbaşı hangi güne denk gelecek? | 2020 yılının bitmesine kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi yeni yılın ilk gününün hangi güne denk geleceğini araştırıyor. Peki, 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Pek çok kişi 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. 1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak resmi tatil olacak. 1 Ocak’ta koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.
Nisan-Haziran ayları arasında resmi tatillerde sokağa çıkma yasakları uygulandı. 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Ramazan bayramı boyunca sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.
2021 resmi tatiller listesi
1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)
12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)
19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)