Yılbaşı hangi güne denk gelecek? | 2020 yılının bitmesine kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi yeni yılın ilk gününün hangi güne denk geleceğini araştırıyor. Peki, 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

Pek çok kişi 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. 1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak resmi tatil olacak. 1 Ocak’ta koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Nisan-Haziran ayları arasında resmi tatillerde sokağa çıkma yasakları uygulandı. 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Ramazan bayramı boyunca sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.

2021 resmi tatiller listesi

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)