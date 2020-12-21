Yılbaşı kutlamak haram mı? | Ocak ayına kısa bir zaman kala milyonlarca kişi çam ağacı süslemenin günah olup olmadığını merak ediyor. Evlerinde çam ağacı süslemeyen ancak işyerlerinde işverenleri tarafından yılbaşı ağacı süslettirilen kişiler bu durumun günah olup olmadığını merak ediyor. Peki, çam ağacı süslemek yılbaşı kutlamak haram mı?

Yılbaşı ağacı süslemek haram mı? | Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?

Yılbaşı kutlamak çam ağacı süslemek Hristiyanlara ait bir gelenektir. Müslümanların bu tip kutlamalardan, etkinliklerden uzak durması tavsiye edilir.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Müslümanların takvimi "Hicri Takvim'dir". Günümüzde Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşı Hicri Yılbaşı'dır. Hicri Takvim’in yeni yılı ise dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göz attığımızda çam ağacı süslemenin caiz olmadığı belirtilmiştir.