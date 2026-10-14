Yeni Partili başkanlar arasında “AK Parti” kavgası! “Geç de kurtulalım”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı son oturumunda Yeni Parti cephesinde tansiyon yükseldi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği için gerçekleştirilen seçim sırasında, AK Parti ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamalar tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın tarafları ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler oldu.

YENİ PARTİLİ BAŞKANLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Sözcü'nün aktardığına göre tartışma sırasında Ahmet Akın, Deveciler'e yönelik:

“Tiyatro bitince haber ver.”

ifadelerini kullandı.

Deveciler'in cevabı ise tartışmayı daha da alevlendirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Akın'a hitaben:

“AK Parti'ye geç de kurtulalım senden!”

“BİZDEN ÖNCE AK PARTİ’YLE GÖRÜŞÜYORSUN”

Bu sözler üzerine Ahmet Akın'ın da Deveciler'e cevap verdiği belirtildi.

Akın, “Ali Kemal abi, bizden önce AK Parti'yle görüşüyorsun.” ifadelerini kullandı.

Böylece Yeni Partili iki belediye başkanı, meclis toplantısında birbirlerini AK Parti üzerinden suçlamış oldu.

TARTIŞMANIN ARDINDAN TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Karşılıklı sert sözlerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tansiyon yükselirken, toplantıya ara verildi.

Yeni Parti içerisindeki iki belediye başkanının birbirlerine yönelik “AK Parti'yle görüşme” suçlamalarıyla dikkat çekti.