Salda Gölü’nü 20 astronot ziyaret etti! Mars’a benzer yapısıyla dünyayı peşinden sürüklüyor

Salda'da düzenlenen etkinliklerin yalnızca bölgenin tanıtımına değil, gençlerin bilimsel kariyerlere yönelmesine de katkı sağlayabileceğini ifade eden Bilgihan, daha önce Bilimfest kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da Salda'yı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiğini hatırlattı. Yaklaşık 20 astronotun son ziyaretinde çocukların uzay çalışmaları ve bilim insanlarının deneyimleri hakkında sohbet etme fırsatı bulduğunu belirten Bilgihan, bu buluşmaların gençlerin gelecek hedeflerini şekillendirmesinde etkili olabileceğini dile getirdi. Bilgihan, TÜBİTAK koordinasyonunda 21 Ekim'de başlaması planlanan gençlik bilim kampıyla da öğrencilerin Salda'yı ve bilim merkezini yakından tanımalarının hedeflendiğini bildirdi. Valilik olarak kentteki öğrencilerin bilim merkeziyle buluşmasını sağlayacaklarını aktaran Bilgihan, Salda'nın bilimsel çalışmalar ve etkinliklerle daha fazla tanınmasını istediklerini söyledi. Salda Gölü çevresinde daha önce triatlon, duatlon ve bisiklet yarışlarının düzenlendiğini belirten Bilgihan, gelecek dönemde bölgede spor etkinliklerinin sürdürülmesi için bir takvim oluşturulacağını kaydetti. Bilgihan, Salda'nın doğal yapısının korunması gözetilerek yürütülecek bilimsel ve sportif faaliyetlerin bölgenin bilinirliğini artıracağını ifade ederek, "Salda'ya bilim de spor da çok yakışıyor. Salda özel bir alan ve önümüzdeki süreçte gölün bugünü ve geleceğine dair bilimsel çalışmalarla yine Salda'nın ismini daha çok duyacağız." diye konuştu. Astronotların ziyaretinin çocuklar ve gençler açısından da önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan Bilgihan, onların arasından gelecekte bilim insanları, mühendisler ve astronotlar çıkabileceğine inandığını belirtti.