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Gündem Halk TV soruşturmasında Türkiye Otelciler Federasyonu başkanı da gözaltına alındı
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Halk TV soruşturmasında Türkiye Otelciler Federasyonu başkanı da gözaltına alındı

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Halk TV soruşturmasında Türkiye Otelciler Federasyonu başkanı da gözaltına alındı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler incelendi. Soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı’nın yanı sıra Armağan Küçük, Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak ve Süleyman Özen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halk TV’nin eski yönetim kurulu başkan vekili Armağan Küçük ile eski yönetim kurulu üyesi Mediha Burumoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.

MAHİROĞLU VE 3 KİŞİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul’un yurt dışında olduğu belirlendi. Fatih Yadoğlu’nun firari olduğu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un ise başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konularak TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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