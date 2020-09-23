Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken az kalsın canlarından olacaklardı

Diyarbakır'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Kayapınar ilçesinde iki yılanın çiftlenme dansını gören iki arkadaş hemen telefonlarına sarıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kavga eder gibi gözüken yılanların görüntüsünü kaydetmek isteyen iki arkadaş az kalsın canlarından olacaktı.

Yılanlar bir anda yön değiştirdi

Videoada bir süre dans eden yılanlar birü süre sonra çekim yapan iki arkadaşa doğru yöneldi. Yılanların kendilerine doğru geldiğini gören vatandaşlar videoyu durdurup hızla uzaklaştı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Olayda kimsenin yaralanmaması ise ‘ucuz atlatmışlar’ yorumlarına neden oldu.