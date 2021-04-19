  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yılanları görenler Brezilya sanıyor! Yer: Yüksekova
Gündem

Yılanları görenler Brezilya sanıyor! Yer: Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde güneşlenen yılanları görenler, bölgeyi Brezilya'nın yılan adasına benzetiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 14:14:00 -

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Yıllardır sıcak havayla çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki yılanların zararsız olduğunu ifade eden Yürekli Köyü Muhtarı Mahir Gündüz, "Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Gördüğümüz gibi yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yılardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılandır. Onun için kimse onları öldürmesin" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş

Pandemiye ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak edili..
Darbe planı kamerada! İnanılmaz görüntüler
Dünya

Darbe planı kamerada! İnanılmaz görüntüler

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ile Moskova'da düzenlediği operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Lu..
Rusya'dan bir karar daha! Çekiliyor
Dünya

Rusya'dan bir karar daha! Çekiliyor

Rusya, 2025 yılında Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay