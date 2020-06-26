Yılanın başı Yunanistan

Münübe Yılmaz

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik alçakça planları bitmiyor... Terör örgütü PKK’ya ülkesinde kamplar kurması için alan açıp, eylemlerine göz yuman Yunanistan, yaz turist sezonunun başladığı bugünlerde yeni bir densizliğe girişti. Türkiye’nin Akdeniz’de etkin hamlelerle gaz ve petrol gaspına izin vermemesi sonrası çıldıran Yunanistan’da basın Ankara’ya turizm darbesi vurmak için her yolu deniyor. Sınırlarını turistlere açıp, “Türkiye güvenli ülke değil” propagandası yapan Yorgo’da Greek City Times sitesi, propaganda için PKK elebaşının “Türkiye’ye gitmeyin” sözlerini manşete taşıdı.

Kurduğu güvenli seyahat sertifikası dahil olmak üzere kapsayıcı sağlık sistemi sayesinde yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi olmaya başlayan Türkiye’ye darbe vurmak isteyen Yunan gazetesi, Türkiye’nin güvenliğine dair soru işaretleri oluşturmaya çalışıyor.

Can güvenliğiniz yok yalanı

Yunan sitesi, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın örgüt yanlısı kanallara verdiği röportajdan kesitlere yer verdi. Karayılan’ın, “Türkiye bir savaş alanı ve seyahat etmek için güvenli bir rota değil. Turistleri hedef alacağımızı söylemiyorum, ama burada bir savaş var. Savaş bölgesine girip hasar görürlerse sorumluluk alamayız. Turistler Türkiye’ye gelmesin” sözlerini veren Greek City Times, hem PKK propagandası yaptı, hem de Türkiye’ye turizm darbesi vurma alçaklığına girişti.