Yılandan inanılmaz hamle! Kargayı yakaladığı gibi yedi

Vahşi doğaya ilişkin videolar, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Daha önce kaydedildiği belirtilen yılan ve karganın görüntüleri yeniden gündem oldu. Metrelerce yükseklikteki elektrik direğinde kaydedilen görüntülerde kargayı sıkıca kavrayan yılanın, rakibini saniyeler içerisinde alt etmesi yer alıyor.

Karganın ölüm sessizliği

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise karganın hareketsiz durması. Rakibine karşı hiçbir tepki vermeyen karganın hareketsiz durmasının nedeni, daha önceden boğulmuş olması. Yılan, boğarak çaresiz bıraktığı avını daha sonra zorlanmadan midesine indiriyor. Bu görüntüler milyonlarca izlenme aldı.