Yılancık hastalığını biliyor musunuz?

Tıbbi dilde “treptokok” cinsi mikropların meydana getirdiği bir çeşit deri hastalığına yılancık deniliyor. Neden halkımız buna “yılancık” demiş, bilinmiyor; yılanlarla Bayburt haberimiz dışında hiçbir ilgisi yok.

Hastalık, deride belirli çevresi olan kızartılar ve şişmeler meydana getirir. Yüksek ateş meydana gelir, vücudun organlarında ve sistemlerinde çeşitli belirtiler ortaya çıkar.



Yılancığa ılık iklimde daha çok rastlanır. Kış ve ilkbahar aylarında daha çok artar. Hastalığa genellikle 20 yaşlarının üstündeki kişilerde rastlanır. Az da olsa daha küçük yaşlarda da görülür.

Yılancığı meydana getiren streptokoklar, değişik hastalık durumlarının ortaya çıkmasına da yol açarlar. Bu mikroplar bazı kişilerde bademcik iltihabı, bazılarında kızıl ya da yılancık meydana getirir.

Mikrop deriye, üzerindeki çatlaklardan ya da yaralardan girebilir.

Yılancık, keyifsizlik, titreme, ateş, bulantı ve kusma gibi genel belirtilerle ortaya çıkar. Yılancığın deride başladığı yerde keskin çevreli, kırmızı ve parlak bir şişlik vardır. Hastalık yüzde meydana gelirse, yüzün bir yanında kalabildiği gibi, daha çok her iki yanak, göz kapağı, burun ve kulaklarda da görülebilir. Ağır durumlarda başın derisi hastalanır.



Ateş, hastalığın başlangıcından itibaren yüksektir. 40-41 derece arasında gittikten sonra normale döner.

Hastalığın 4-5’inci günlerinde deri mora yakın kırmızı bir renk alır. Bir hafta sonra da belirtinin görüldüğü yerde soyulma başlar. Bir hafta 10 gün içinde hastalığın belirtileri kaybolur ve hasta zayıflamış bir halde nekahat devresine girer.

Yılancık gövde, kol ve bacaklar gibi geniş bölgeleri kaplarsa genel belirtileri daha şiddetli olur ve hastalık daha ağır bir gidiş gösterir.

Yılancık, tedavi edilmediği takdirde tehlikeli durumlar oluşturabilecek bir hastalıktır. Kan zehirlenmesi (septisemi), zatürree, gözlerde körlüğe kadar varabilecek iltihaplar, nefrit ve bazen de çocuklarda romatizma yapabilir. Hastalığın belirtilerinin geçmesinden sonra yılancığın bir veya birkaç defa tekrarladığı görülebilir.

Yılancıktan korunmak için özel bir ilaç yoktur. El, yüz temizliğine dikkat etmek, deriyi kirlenmekten korumak, derideki sıyrıkları ve çatlakları mikroplardan koruyacak tedbirleri almak, yara pansumanlarını gerektiği gibi yapmak hastalık ihtimalini büyük ölçüde azaltır.

Tedavisi antibiyotik

Hastalık sülfamit antibiyotiklerle tedavi edilir. Antibiyotiklerin streptokoklar üzerinde etkisi kesindir.



Ağrı, ateş ve bulantı gibi belirtiler için ayrıca ilaçlar kullanılır. Derideki yılancıklı yere sulandırılmış tentürdiyotla (sulandırma oranı 20 gr tentürdiyot ve 60 gr alkol şeklinde olmalıdır) kompres yapılmalıdır.

Yılancık hastalığının, ihmali kesinlikle affedilmeyen bir hastalık olduğu unutulmamalı ve hastalık görüldüğünde bir doktora başvurulmalıdır.