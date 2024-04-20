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Yaşam Yılan Adası'nı anımsatıyor! Güneşi görünce çıkıyorlar... Burası Brezilya değil Türkiye
Yaşam

Yılan Adası'nı anımsatıyor! Güneşi görünce çıkıyorlar... Burası Brezilya değil Türkiye

Yeniakit Publisher
2024-04-20 16:26:00 -

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta sürü halinde güneşlenen yılanlar görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın Yılan Adası'nı andırıyor.

Yüksekova’nın Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde görünmesi, görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Sıcak havayla birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan ve zehirsiz olduğu bilinen yılanlara zarar verilmemesi noktasında çağrıda bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Yüksekova`ya bağlı Yürekli köyünde bulunan `Yılan Pınar`ındayız. Her sene nisan ayının ortalarında mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor. Burası Brezilya’nın Yılan Adası’na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların üzerine hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik. Aslında burada muazzam bir manzara var. Buraya resim video çekmeye gelenler oluyor. Bu gelenler arasında bazı şahıslar yılanlara zarar veriyorlar. Lütfen fotoğraflarınızı çektiğinizde, yılanlara zarar vermeden yeniden bölgeden ayrılın" dedi.

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