YİK'te medya ele alındı: Programlar batı mahreçli

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir." denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret ederek, televizyonda Türkçenin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir.