Altan Tan ittifakın iç yüzünü anlattı! CHP’nin korkusu ve çözüm masasının gizli dengeleri ortaya saçıldı

Cumhur İttifakı’nın, Öcalan’ın ve Barzani’nin çözümü desteklediğini ifade eden Tan, CHP’nin asıl korkusunun Kürtlerden oy alamaması halinde cumhurbaşkanlığı ve İstanbul seçimlerini kaybetmek olduğunu dile getirdi.

Barzani’nin Cizre ziyaretinin Kürtler arasında büyük memnuniyet oluşturduğunu belirten Tan, Bahçeli ile Barzani Ofisi arasındaki sert açıklamaları ise “trafik kazası” olarak nitelendirdi.

PKK içinde karşı çıkan gruplar olsa da Abdullah Öcalan’ın etkisinin çok güçlü olduğunu ve örgütün büyük kısmının onu dinleyeceğini savunan Tan, komisyonun görevinin yeni anayasa yapmak değil, silah bıraktırmak ve silahlı unsurların geri dönüşünü sağlamak olduğunu, anayasa ve demokratik haklar sürecinin ise uzun yıllara yayılacak ikinci bir aşama olduğunu söyledi.

İşte Tan'ın açıklamaları;

Tan, 2019'da yaşanan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu olayını hatırlatarak şunları söyledi:

"2019'da Öcalan, Ali Kemal Özcan aracılığıyla bir mektup göndererek Kürtlerin tarafsız kalmasını istedi ancak Kandil ve Selahattin Demirtaş bunu kabul etmedi ve CHP'yi destekledi ama şimdi bu ittifak bozuldu."

Tan, şu anda Cumhur İttifakı’nın (AK Parti ve MHP), Öcalan'ın ve hatta Mesud Barzani'nin de bu sorunun çözümünü desteklediğini belirterek şunları dile getirdi:

"CHP'nin korkusu, eğer Kürtler onlara oy vermezse, cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanamayacaklarıdır. Bu yüzden CHP, süreci doğrudan bozamaz ama başarılı olmasını da istemiyor. Eğer süreç başarılı olursa, Kürtler ile hükümetin ittifakı devam edebilir, bu da CHP'nin yenilgisi anlamına gelir."

"Sayın Barzani'nin ziyareti Kürtlerin gönlünü hoş etti"

Altan Tan, konuşmasında Başkan Mesud Barzani'nin Cizre'ye yaptığı son ziyareti ve Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirmek için özel bir bölüm ayırdı ve şunları belirtti:

"Sayın Mesud Barzani'nin gelişi çok önemliydi. Özellikle Kürtlerin şeyhi ve şairi olan Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılması büyük bir olaydı. Bu ziyaret hem Kürtlerin gönlüne göre oldu ve büyük bir memnuniyet yarattı, hem de siyasi taraf bunu destekledi. Sayın Erdoğan ve Öcalan'a da teşekkür etti."

Altan Tan, Erbil ile Ankara arasındaki yumuşak dile dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli'nin bu konudaki konuşması sertti ve Barzani'nin Ofisi'nin yanıtı da sertti. Ama kötü niyetliler, süreci bozmak isteyenler, o olayı karıştırdı. Yani hem Devlet Bahçeli'nin konuşması sertti hem de Barzani'nin Ofisi'nin yanıtı sertti. Yani o kadar sertlik iyi değildi. Her iki tarafın da meseleyi diplomasiyle, hoşgörüyle, yumuşaklıkla idare etmesi gerekirdi. Ama maalesef, o da bir trafik kazası gibi oldu."

"PKK'nin çoğunluğu Öcalan'ı dinleyecektir"

Altan Tan, "PKK'nin tüm kanatları Öcalan'ı dinleyecek mi ve Öcalan 'darbe' uyarısı yaptı mı?" sorusuna, her harekette muhalif grupların olduğunu ancak Öcalan'ın büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kürtler ve Türkler içinde de, partiler içinde de bu sürecin başarılı olmasını istemeyen gruplar var. Kimse yüzde 100 tüm PKK'nin veya tüm devletin desteklediğini söyleyemez. Belki yüzde 5, 10 veya 20'si karşı olabilir ama Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi çok fazladır ve PKK'nin çoğunluğu onu dinleyecektir."

"Komisyonun görevi yeni anayasa değil, silah bırakmasını sağlamaktır"

Tan, Türkiye Parlamento Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Kürtçenin resmileşmesi komisyonun gündeminde değil" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu komisyonun görevi yeni bir anayasa yazmak, Kürtçeyi resmi dil veya eğitim dili yapmak değil. Onların asıl görevi silah sorununu çözmek, silahlı kişilerin geri dönüşünü ve silah bırakmasını sağlamaktır. Yeni anayasa meselesi, yeni kanunlar ve demokratik haklar ikinci adımdır ve bu uzun soluklu bir iştir. Belki 10 yıl sürer."

Tan, konuşmasının sonunda kişisel umutlarına değinerek, "Umudum var. Birinci adımın, yani silah sorununun çözümünün başarılı olacağına inanıyorum. Ama ikinci adım, yani yeni anayasa ve demokratik mücadele, uzun bir yoldur ve adım adım ilerleyecektir" dedi.