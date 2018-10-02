THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yıkım kararına tepki gösterdi, kendi iş yerini yaktı!

Sakarya Karasu'da kaçak olarak yaptığı büfesini yıkmak isteyen belediye ekiplerine tepki gösteren esnaf, kendi iş yerini elleriyle yaktı.

02 Ekim 2018 Salı 17:35
Yıkım kararına tepki gösterdi, kendi iş yerini yaktı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, M.Ş. kaçak iş yerini yıkmak için gelen belediye ekiplerine tepki göstererek büfesini ateşe verdi. M.Ş. büfenin yanışını sosyal medya hesabında paylaştı.

Karasu Belediyesi, ilçe sahilinde bulunan ve 3 yıllık kira sözleşmelerinin dolmasıyla kaçak yapı konumuna gelen 17 yapı için yıkım kararı aldı. Kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmek için bölgeye giden ekipler, tepki ile karşılaştı. M.Ş. ise yıkıma izin vermeyerek, belediye ekiplerini engellemek istedi. Ekiplerin yıkımına karşı çıkan M.Ş., kendi elleriyle büfeyi yaktı. M.Ş. cep telefonu ile iş yerinin yanışını görüntüleyerek, çektiği görüntüleri, "Can yakan canın yanacağı günü beklesin ilahi adalet tecelli eder. İçiniz rahat etsin, o iş tamam" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:35
  1. Sakarya
  2. karasu
  3. Kaçak iş yeri
  4. yıkım kararı
  5. kendi iş yerini yaktı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevre insana ilaç oluyor
    1. Çevre insana ilaç oluyor
    2. Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e 10..
    3. Bangladeş ordusundan Orgeneral Güler'e..
    4. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    5. Döviz bürosunu soyan uzman çavuş:..
    6. Arabanızda kalp krizi geçiriyorsanız...
    7. Dünya devi, Yavuz Sultan Selim..
    8. Gölcük'te denize düşen kedi, itfaiye..
    9. Türk dış politikasının öncelikleri..
    10. Kanser tedavisi görenin ağız tadı..
    11. Üniversiteli Burcu'yu öldüren katil..
    12. Ketçap lekesinden kurtulmak için..
    13. Destici'den dikkat çeken idam cezası..
    14. Okul çocuğu nasıl beslenmeli?
    15. Çocuklardaki istenmeyen davranışları..
    16. Uykunun bebeklerin konuşmasında bir..
    17. Hagi, "Fenerbahçe'ye gider misin"..
    18. 5 kişinin can verdiği havuz faciasıyla..
    19. Terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl..
    20. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek