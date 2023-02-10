Yıkılan binanın yapımında çalışanı öyle şeyler anlattı ki! İşçinin deprem sözleri yok artık dedirtti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısından başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin şoku henüz atlatılamadan 9 saat sonra da Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. 10 ilde etkili olan depremler, büyük bir yıkıma yol açtı. Binlerce ev beton yığınına dönerken, yıkılan binalardan biriyle ilgili iddia kan dondurdu.

Malatya'da Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın inşaatında yaklaşık 15 yıl önce çalıştığını iddia eden bir kişi, yaşananlardan müteahhitleri sorumlu tuttu.

Yıkılan binanın enkazı önünde CNN Türk kameralarına konuşan o kişi şunları kaydetti;

"Bu bina yapılalı 15 yıl oldu. Ben bu binanın inşaatında çalıştım ve müteahhitlerin kalitesizliği bu. Eksik demir atmaları bu hale getirdi. Bu kalitesiz binaları yapanlar nasıl yiyecek bu parayı. Ben demirciyim, bu binada işçi olarak çalıştım. Kalite yok, kontrol yok. Ben Maraş'ta TOKİ'de oturuyorum. Allah'a şükür bizim evde sıkıntı yok. Müteahhit taşerona verdi, taşeron yaptu burayı. Müteahhiti '3 ton yerine 2 ton atın. Demirin tonu 18 milyon' diyordu. 10 ton çalsa 180 milyon eder. Malzemeden çalmasa böyle olur muydu? Demirden betondan her şeyden çaldılar. Karşısında TOKİ var, bir tanesinde çatlama bile yok."

Öte yandan: Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep’teki Gölgeler apartmanında Cumhuriyet Başsavcılığında inceleme başlatıldı. Binanın altında bulunan bazı kolonların iş yeri sahipleri tarafından kesildiği iddiası ile başlatılan incelemede görevlendirilen savcılar, alana gelerek detaylı çalışma başlattı. Gölgeler apartmanına gelen uzmanlar betonlardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara götürdü.