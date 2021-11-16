Yıkanan çamaşırlarınız kötümü kokuyor? İşte çözümü

Güzel kokulu deterjanlarla yıkanmış olmasına rağmen bazen çamaşırlar çok kötü kokar. Çamaşır makinesinin kapağı açıldığında veya kıyafetlerinizi giydiğinizde parfümlü deterjan kokusunun maskeleyemediği bu nahoş kokunun ortaya çıkma nedenini hiç merak ettiniz mi?

Kokuya yol açan asıl neden reaksiyona girerek uçucu organik bileşikler üretmesidir. Bu organik bileşikler, mide bulandırıcı kokuya yol açar ve giysilere nüfuz eder. Bu nedenle ıslak çamaşırlardaki kötü kokuya, nemli ortamda üreyen ve barınan bakterilerin yol açtığı düşünülür. Fakat bu doğru değildir. Çünkü çamaşır yıkama işlemi çamaşırların üzerindeki bakteri varlığını sona erdirir. Yıkanmış çamaşırların oluşturduğu ortam, bakteriler için değil, mantar türleri için uygundur. Islak çamaşırların kötü kokusu küf mantarından kaynaklanır.

Kötü koku neden olur?

Çamaşır makinesinin bakım yıkaması yapılmamış olabilir

Yetersiz miktarda deterjan kullanılmış olabilir

Giysilerin iyice kurumadan katlanmaları

Dolap içlerinin çok düşük ısıda olması

Çamaşır makinesinin gözle görülmeyen taraflarında birikmiş olan kirli su, kumaş parçaları neden olabilir

Kokudan nasıl kurtulunur?

Giysilerin iyice kurumadan katlamayın

Yıkama işleminin sıcak olmasa da en azından ılık su ile yapılması faydalı olur

En etkili çözüm ise iyice kurutmaktır

Hafif nemli olduklarında dolaba kaldırmayın

Dolap içleri çok düşük ısıda olmasın

Yıkama suyuna etkili bir dezenfektan olan sirke ilave edilebilir

Çamaşır deterjanı kokusunu destekleyecek yumuşatıcı gibi ürünler kullanılabilir

Yıkama öncesi veya yıkama esnasında uygulayacağınız birkaç yöntemle çamaşırlarınız üzerindeki kötü kokulara veda edebilirsiniz.

Doğal çözüm

Karbonat, emici özellik gösterdiğinden çamaşırlarınızdaki kötü kokuları gidermek için size yardımcı olur. Aynı zamanda giysilerinizi beyazlatma etkisi olan karbonat, renkli giysilerin renklerini canlı tutma özelliğine de sahiptir. Karbonatı yalnızca kötü kokuları gidermek için değil; kötü koku oluşmasını engellemek için de farklı yöntemlerle kullanabilirsiniz.

Kötü kokan çamaşırlarınızın üzerine biraz karbonat serpin. 20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra fırçalayarak karbonatı yedirin ve giysiyi temizleyin.

Ayrıca gardırobunuza karbonat koyarak nemi emmesini, böylece rutubete sebebiyet vermemesini sağlayabilirsiniz.

Kötü kokan çamaşır makinesine doğal çözüm önersi

Oluşan kokuları gidermek için 1 su bardağı sirke, 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı temizlenmiş deterjan gözüne ekleyerek makineyi boş halde en yüksek derecede 1,5 saat çalıştırın. Daha sonra kalan sirke artıklarını durulamak için bir kez daha sıcak ayarda boş yıkama yapın ve bitince çamaşır makinenizin kapağını açarak bir saat boyunca havalandırın.