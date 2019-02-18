0553 313 94 23

Yıkamaya verilen yorganın içinden balya balya para çıktı

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren halı ve eş eşyası yıkama tesisine temizlenmesi için verilen yorganın içinden para sahibine teslim edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:34
Yıkamaya verilen yorganın içinden balya balya para çıktı

İşletmenin sahibi Mehmet Oğuz, gelen telefon üzerine bir müşterinin temizlenmesini istediği yorganları teslim aldı.

Yorganları, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yıkama tesisine getiren Oğuz, burada son kontrolleri yaptı. Oğuz, bu esnada yorganın içinde para olduğunu fark etti.

Oğuz'un poşet içindeki paralarını teslim ettiği müşteri, büyük sevinç yaşadı.

İşletme sahibi Mehmet Oğuz (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 yıldır Afyonkarahisar'da halı yıkama hizmeti verdiklerini söyledi.

Cumartesi günü bir müşterisinin halı ve yorganlarını yıkanması için kendilerine verdiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Pazar günü iş yerimiz kapalıydı. Pazartesi günü yıkamadan önce yorganı kontrol ettiğimizde poşetin içindeki paraları gördüm. Hemen müşterimizi aradım. Çok memnun oldular. Götürüp bizzat parayı teslim ettim. Bu tür olaylar daha öncesinde çok oldu. Isparta halısının içerisinden yüklü miktarda bilezik, altın, ziynet çıkmıştı. Onları da teslim etmiştim. Helalinden elimizden geldiğince paramızı kazanıyoruz. Paranın sahibi, paranın bizde olup olmadığından şüphe etti. Belki bizden şüphe etti. Çünkü cumartesi günü alındı, pazar günü iş yerimiz kapalı. Bu sabah kontrol ettiğimizde paranın bizde olduğundan emin olunca şaşırdı sevindi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:34
  1. Isparta
  2. Afyon
  3. halı yıkama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fırat'ın doğusundan da ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz"
    1. "Fırat'ın doğusundan da ya..
    2. İntihar etmek için çıktığı üst geçitte..
    3. Bilim ve teknoloji öğrenci komisyonu..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'da
    5. 6 yaşındaki çocuk tırmanma parkurundan..
    6. Fuar Yolu’nu rengârenk dekoratif..
    7. Bursa’da 7 tanzim satış noktası daha..
    8. DEİK, Hırvatistan Cumhurbaşkanı..
    9. Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi..
    10. STK ve kamu temsilcileri Malatya’da..
    11. Suudi Arabistan Kalaşnikof üretecek
    12. Marmara'da poyraz etkisini yitirdi
    13. "Saka ve Ergin'i kriterlerimize..
    14. Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    15. TOBB Malatya’da yeni bir okul daha..
    16. Samsunlu genç yönetmenin belgeseli..
    17. Ülkede kızamık alarmı! 136 kişi öldü
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta)..
    19. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    20. Şanlıurfa’da gençlik korosu ilk..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!