  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karlov’un Katili ve 15 Temmuz’un Suikastçısı İtiraf Etti: Erdoğan’ı Öldürmek İçin Adam Aradım! Ferdi Zeyrek vefat etti, talan başladı! Manisa’yı yiyecekler Belediyeleri talan dönemi bitecek Nasıl suça sürükledikleri ifşa oldu! Casperlar çetesinden ‘çocuk’ oyunu “Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, fuhuş... Rezilliğinizi Atatürkçülük temizlemez CHP’de Tiyatro Bitmiyor: Bu Kez de ‘Bukalemun’ Provokatör! Şara, Suriyeli Kürtlerin insani haklarını teminat altına alan kararnameyi imzaladı İstanbul’un parasıyla fantezi ve kumar! Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış Devlet hastanesinde “Cübbeli Ahmet” sürprizi! Sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gündem ‘Yiğitseniz Yalanlayın!’ İBB’nin 'afiş' karın ağrısı deşifre oldu
Gündem

‘Yiğitseniz Yalanlayın!’ İBB’nin 'afiş' karın ağrısı deşifre oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
‘Yiğitseniz Yalanlayın!’ İBB’nin 'afiş' karın ağrısı deşifre oldu

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve İstanbulluların tercümanı olan o sözler, CHP’li İBB yönetiminin uykularını kaçırdı. Afişleri söktüren İmamoğlu ve ekibine “Yalan söylüyorsunuz diyebiliyor musunuz?” denildi.

Reklama milyarlar döken ama hizmete gelince “para yok” bahanesine sarılan CHP’li İBB yönetimi, sokaktaki gerçeklerden kaçmaya çalışırken yakalandı. Megakentte bazı afişlerin toplatılması üzerine sosyal medyada yükselen bir ses, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin neden paniklediğini tek tek özetledi.

“YATAK ODASI DEĞİL, REZİLLİKLER YAZIYOR!”

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve kısa sürede on binlerce kişi tarafından paylaşılan o çarpıcı analizde, İBB’nin neden afişlerden rahatsız olduğu şu sorularla yüzlerine vuruldu:

 

“METRO NEREDE?”

Afişlerde “Metro inşaatlarının yapılmadığı” yazıyormuş, CHP'liler bundan büyük rahatsızlık duyarak, bir kısmı da algı operasyonu olacak şekilde karşı haberler yaptırdılar.

AK Parti'nin, afişleri geri toplattırdığını bile iddia ettiler..

Oysa bu afiye çok basit şekilde cevap verebilirdiler. “Metro yapımı hızla sürüyor" diyebilirdiler..

Demediler, çünkü yapamıyorlar..

Afiş sökerek bitirilmeyen metroları gizlemeye çalıştılar.

 

“BORÇ DAĞI BİRİKTİ!”

İBB’nin borçlarını ödemediği gerçeği afişlere yansıyınca özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler hemen hopladılar.. Oysa İstanbullular, CHP'den, “Kimseye borcumuz yok, işte belgesi” diyerek halkın karşısına çıkılmasını bekliyorlardı.

“CAN PAZARI YAŞANIYOR!”

Afişlerde “Senin hayatın gidiyor” yazısına da CHP'liler itiraz ettiler.. Eğer bu da yalan ise, “İETT otobüslerinin kazalarında kimse ölmemiştir, ulaşım güvenlidir” diyebiliyolardı. Ama gerçeklerin tam aksi olduğunu, tüm Türkiye biliyor.

 

GERÇEKLERİN AFİŞE EDİLMESİ KİMYASINI BOZDU

Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre; hizmet üretemeyen CHP zihniyeti, çareyi gerçekleri susturmakta buldu. Ancak sosyal medyadan yükselen bu feryat, afişleri sökerek halkın gözünün boyanamayacağını bir kez daha kanıtladı. İstanbullu artık yanan otobüsleri, duran metroları ve ödenmeyen borçları bizzat yaşayarak görüyor.

Akit Haber Merkezi olarak soruyoruz: Millete hesap vermekten kaçan İBB yönetimi, bu net sorulara belgeyle cevap verecek mi, yoksa yine “mağduriyet” edebiyatına mı sarılacak?

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

NASA'dan uzayda bir ilk "tıbbi tahliye"
NASA'dan uzayda bir ilk “tıbbi tahliye”

Dünya

NASA'dan uzayda bir ilk “tıbbi tahliye”

Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'
Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'

Siyaset

Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'

Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm
Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm

Gündem

Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Doğrular her zaman acıtır.

MİLLET

chp ve İstanbul belediye başkanı eski Ekrem imam oğlu İstanbul,a hiç bir yatırım yapmamıştır daha Akpartiden kalan projeleri durdurulmuştur hata inşaatı devam eden işleri dahi bitirmemiştir bitenlerinde kendi yapmış gibi göstermiştir kartal soğanli bölge trafik üst geçidi kartal eski belediye başkanı Akpartili Mehmet sekmen yaptırmıştı geçen yıl tadilat yapıldı şimdi yapılmış gibi gösterdiler bunun gibi yüzlercesi var
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23