‘Yiğitseniz Yalanlayın!’ İBB’nin 'afiş' karın ağrısı deşifre oldu

Reklama milyarlar döken ama hizmete gelince “para yok” bahanesine sarılan CHP’li İBB yönetimi, sokaktaki gerçeklerden kaçmaya çalışırken yakalandı. Megakentte bazı afişlerin toplatılması üzerine sosyal medyada yükselen bir ses, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin neden paniklediğini tek tek özetledi.

“YATAK ODASI DEĞİL, REZİLLİKLER YAZIYOR!”

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve kısa sürede on binlerce kişi tarafından paylaşılan o çarpıcı analizde, İBB’nin neden afişlerden rahatsız olduğu şu sorularla yüzlerine vuruldu:

“METRO NEREDE?”

Afişlerde “Metro inşaatlarının yapılmadığı” yazıyormuş, CHP'liler bundan büyük rahatsızlık duyarak, bir kısmı da algı operasyonu olacak şekilde karşı haberler yaptırdılar.

AK Parti'nin, afişleri geri toplattırdığını bile iddia ettiler..

Oysa bu afiye çok basit şekilde cevap verebilirdiler. “Metro yapımı hızla sürüyor" diyebilirdiler..

Demediler, çünkü yapamıyorlar..

Afiş sökerek bitirilmeyen metroları gizlemeye çalıştılar.

“BORÇ DAĞI BİRİKTİ!”

İBB’nin borçlarını ödemediği gerçeği afişlere yansıyınca özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler hemen hopladılar.. Oysa İstanbullular, CHP'den, “Kimseye borcumuz yok, işte belgesi” diyerek halkın karşısına çıkılmasını bekliyorlardı.

“CAN PAZARI YAŞANIYOR!”

Afişlerde “Senin hayatın gidiyor” yazısına da CHP'liler itiraz ettiler.. Eğer bu da yalan ise, “İETT otobüslerinin kazalarında kimse ölmemiştir, ulaşım güvenlidir” diyebiliyolardı. Ama gerçeklerin tam aksi olduğunu, tüm Türkiye biliyor.

GERÇEKLERİN AFİŞE EDİLMESİ KİMYASINI BOZDU

Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre; hizmet üretemeyen CHP zihniyeti, çareyi gerçekleri susturmakta buldu. Ancak sosyal medyadan yükselen bu feryat, afişleri sökerek halkın gözünün boyanamayacağını bir kez daha kanıtladı. İstanbullu artık yanan otobüsleri, duran metroları ve ödenmeyen borçları bizzat yaşayarak görüyor.

Akit Haber Merkezi olarak soruyoruz: Millete hesap vermekten kaçan İBB yönetimi, bu net sorulara belgeyle cevap verecek mi, yoksa yine “mağduriyet” edebiyatına mı sarılacak?