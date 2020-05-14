Yiğit Bulut'tan çarpıcı sözler: Bu mümkün değil

CHP’nin İş Bankası’nda bulunan hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin düzenlemenin detayları netleşti. Siyasi Partiler Kanunu’nda partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. Madde’ye “Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine’ye devreder” hükmü eklenecek. Bankanın yönetimindeki 4 CHP’linin yerine bağımsız üyeler atanacak. CHP’nin bankadaki ayrıcalığını bitirecek düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrası Meclis’e sunulması bekleniyor.

Yiğit Bulut’tan İş Bankası yorumu

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un İş Bankası yorumu sosyal medyada gündeme geldi.

Bulut, şu ifadeleri kullanmıştı:

"O banka, Hintli Müslümanların gönderdiği parayla kuruldu. Ve o banka bu devletin, bu milletin bankası. Partinin banka içinde organik bir bağı olamaz. Ve bu konuşmadan sonra, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devlete hakaret, millete hakaret, ümmete hakaretten sonra o bankanın acilen millete iade edilmesi gerekiyor. Bir partinin bankası olamaz. Acilen gerekli düzenlemenin yapılarak bu bankanın bir kamu bankası haline getirilmesi gerekiyor.

Bugün devlete millete dil uzatan medya baronlarının hepsi bu banka tarafından fonlandı

Hepimizin bankası, hepimizin. Gazi Mustafa Kemal'in mirası benim mirasım. Senin mirasın değil, o benim mirasım. Sana kalmadı o banka, bana kaldı. Bugün devlete millete dil uzatan medya baronlarının hepsi bu banka tarafından fonlanarak bu hale getirildi. Hepsinin belgesi benim elimde var, Almanya şubesinden verilen krediler, Petrol Ofisi'ndeki ortaklık, Dış Bank'ın satışı, arkasından gelenler. Her şeyin belgesi kuruşu kuruşuna var. Bu banka acilen millete iade edilmek zorundadır.

Halkın malıdır, acilen halka iade edilmelidir! Senin organik kontrolünde olması mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı'na, arkasında 16 devleti temsil eden forsuna, bu millete, bu devlete, halkın seçip de oturttuğu isme, bir makama, bu kadar fütursuzca, kendini kaybetmişçesine saldırabiliyorsan, ben senin ipinin dışarıda olduğunu düşünürüm. Ve böyle bir ortamda o bankanın senin organik kontrolünde olması mümkün değil. Halkın malıdır, acilen halka iade edilmelidir."