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Gündem

Yiğit Bulut o fotoğrafla tepki gösterdi: Bütün Alman basını orada!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ayasofya davetini geri çeviren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:35:00 -
Yiğit Bulut o fotoğrafla tepki gösterdi: Bütün Alman basını orada!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazıyla yapılacak açılışa liderleri davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını ileri sürerek, daveti geri çevirdi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Kılıçdaroğlu'nun kameralar önünde gerçekleşen kilise ziyaretini paylaştı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kameraların önünde namaz kılınmaz' diyerek Aysofya teklifini geri çeviren Kılıçdaroğlu, kameralar önünde kilisede ayine katılıyor, mum dikiyor! Bütün Alman basını orada!!"

İşte o tweet:

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