Yiğit Bulut, katledilen Aselsan mühendislerini işaret etti!

yeniakit.com.tr İBB Hukuk Müşavirliği'nin, mahkemeye gönderdiği yazıda; "T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmamış ve herhangi ödeme taahhüdünde bulunulmamıştır" ifadeleri alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuyla ilgili belgeye rağmen "41 trilyon liralık destek aldınız" iftirası atmasının ardından Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ağbaba'nın T3 Vakfı hakkındaki iddialarının ve paylaştığı fotoğrafların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bayraktar iftirayı yayanları da mahkemeye verdiklerini duyurdu.

"Yurt dışı efendilerin ve içerideki maşalarının çok rahatsız olduğunu gösteriyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Bayraktar Makine, yerli İHA ve SİHA’ları üretmeseydi, İsrail’den aldığımız bilgisi bize gelmeyen eski hava araçlarına muhtaç olsaydık ne güzel olurdu değil mi!! Bayraktar ailesine yapılan bu saldırı yurt dışı efendilerin ve içerideki maşalarının çok rahatsız olduğunu gösteriyor!!" ifadelerini kullandı.

"Aselsan mühendislerinin katledilmesinden..."

"Olaya sadece tek açıdan bakmayın!" diyen Bulut, "Aselsan mühendislerinin katledilmesinden, FETÖ'cülerin dosyaları kapamasından, Aselsan’ın bazı holdingleri geçerek Türkiye’nin en değerli şirketi olması sonrası uğradığı operasyondan, bugün Baykar’a yapılan saldırıya hep birlikte bakın lütfen!" değerlendirmesinde bulundu.

"Son 20 yıldır hangi odaklar ve uzantıları harekete geçtiyse..."

"Son 20 yıldır 'Türk Savunma Sanayii gelişmesin, Türkiye bağımlı kalsın' diye yurt dışı-yurt içi hangi odaklar ve uzantıları harekete geçtiyse, aynı hainler bugün Türkiye'yi İHA-SİHA konusunda ilk 3’e sokan Baykar’a saldırıyorlar!! Olay bu kadar açık ve net!!" ifadelerinde bulunan Bulut, "Ama çabaları nafile..." diye yazdı.

İşte Bulut'un o tweetleri: