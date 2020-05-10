Yiğit Bulut 'çıldırın' diyerek paylaştı! Çok yakında TSK'ya teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, üzerinde uçaksavar bulunan, uzun menzili ve kullanım ömrüyle öne çıkan Türkiye'nin orta ağırlıktaki en büyük insansız kara aracı 'Demirhan'ın çok yakında TSK'ya teslim edileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, üzerinde uçaksavar bulunan, uzun menzili ve kullanım ömrüyle öne çıkan Türkiye'nin orta ağırlıktaki en büyük insansız kara aracı 'Demirhan'ın çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edileceğini duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Yiğit Bulut, "Selçuk Bayraktar'a İHA ve SİHA için saldıranlar; çıldırın! Aselsan'ın ürettiği yerli insansız tanklar TSK'ya çok yakında teslim edilmeye başlanacak. Hoşgeldin Demirhan." ifadelerini kullandı.
İşte o tweet:
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