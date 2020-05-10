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Gündem

Yiğit Bulut 'çıldırın' diyerek paylaştı! Çok yakında TSK'ya teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, üzerinde uçaksavar bulunan, uzun menzili ve kullanım ömrüyle öne çıkan Türkiye'nin orta ağırlıktaki en büyük insansız kara aracı 'Demirhan'ın çok yakında TSK'ya teslim edileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:33:00 - 2020-05-10 18:42:47
Yiğit Bulut 'çıldırın' diyerek paylaştı! Çok yakında TSK'ya teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, üzerinde uçaksavar bulunan, uzun menzili ve kullanım ömrüyle öne çıkan Türkiye'nin orta ağırlıktaki en büyük insansız kara aracı 'Demirhan'ın çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edileceğini duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Yiğit Bulut, "Selçuk Bayraktar'a İHA ve SİHA için saldıranlar; çıldırın! Aselsan'ın ürettiği yerli insansız tanklar TSK'ya çok yakında teslim edilmeye başlanacak. Hoşgeldin Demirhan." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

kubilay.

büyük ekonomist,hatta dünyanın en büyük ekonomi danışmanı,dolar 7 t.l.yi niye geçti.açıklasanda öğrensek.
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mehmet

dolar 2.60 ken,bir dolar bir lira olacak demiştiniz oldumu?
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