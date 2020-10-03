Yiğit Bulut Babacan'a seslendi: Bank Asya'yı neden kurtarmaya çalıştığını açıkla

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın terör örgütü FETÖ lehine çalıştığı Bankasya’yı Ziraat Bankası aracılığıyla kurtarma operasyonunu ayrıntılarıyla açıkladı.

Ali Babacan’ın yıllardır ülkemizde yabancıların istediği her şeyi uyguladığını söyleyen Bulut, Babacan'ın Bank Asya meselesini açıklamadan yola devam edemeyeceğini, borsaların açık olduğu sırada "Bank Asya’yı Ziraat Bankası alacak” şeklinde açıklamada bulunduğunu ve terör örgütü FETÖ’nün batık bankasının bu açıklamayla yüzde 10 değer kazandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ben yaşadığım sürece kimse fakirin fukaranın ekmeğini bu şekilde dağıtamaz." açıklamasını hatırlatan Bulut, Babacan’ın operasyonunun başarısızlığa uğradığını belirtti.

Yeni açıklanan ekonomik programı eleştiren Babacan'a seslenen Bulut, Babacan'ın "Türkiye faiz sarmalına döndü." sözüne karşılık olarak, "Türkiye'de yabancıların istediği her adımı atan, yıllardır yabancıların istediği faizi veren kişi olduğunu hatırlamıyor sanırım! Bunun yanında daha öncede yazdım Bank Asya meselesini açıklamadan yola devam edemez!" diyerek Babacan'a tepki gösterdi.