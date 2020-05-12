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Yiğit Bulut anayasayı işaret etti! "Bu düpedüz..."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:26:00 - 2020-05-12 12:27:59
Yiğit Bulut anayasayı işaret etti! "Bu düpedüz..."

Şu an Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, "CHP'nin iktidara gelememesi her şeye rağmen bizim umudumuzu da yitirmemize yol açmamalı, Çünkü artık CHP de öğrenmeli ki demokrasi dediğimiz şey sadece ve sadece sandıktan geçmiyor." demişti.

Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin AK Parti iktidarını bilek güreşine tuttuğunu iddia eden Ayşenur Arslan, "Ben silahlı mücadeleye başlayalım demiyorum... Ama silahlı ya da silahsız mücadele etmek bedelini ödemek ve gericiliğe faşizme her türlü çağ dışı ideolojiye karşı ödevimizi yapmamız lazım." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Yiğit Bulut'tan tepki

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Ayşenur Arslan'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan geldi.

"Bu sözler düpedüz anayasamıza göre suçtur"

Bulut, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 40 yılda vatandaşımıza, askerimize, polisimize, öğretmenimize, doktorumuza, hemşiremize... Bize... Hepimize... alçakça yapılan saldırıları ve yapan alçak teröristleri, 'siyaseti destekleyen, gözdağı veren meşru saldırı' diye tanımlamaktan daha büyük bir suç olabilir mi? Bu sözler 'ifade özgürlüğü' değil düpedüz anayasamıza göre suçtur! Terör örgütü propogandası 'siyaseti destekleyen meşru silahlı saldırı' gibi korkunç bir kavram eşliğinde dünyanın hiçbir ülkesinde yapılamaz! Yapılan 'suç'tur ve cezası Anayasamıza ve TCK'ya göre bellidir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hakan

sayın yiğit bulut bey sayın cumhurbaşkanımızın danısmanısınız.memurların isteğini yazdım .virüsten önce rahatsızlığı (kronik) olan raporu bulunanlar ve virüs cıktıktan sonra rapor alanlar hakkında çalışmalar varmı teşekürler
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Salih

Yiğit Bey , önce bana borcunuzu ödeyin lütfen. Cumhurbaşkanı yardımcısı oarak sizi ciddiye aldık, ki makamınızdaki kişilere itimat edilir, sizlere itimat etmiyelimde kime edelim? CHP yemi ?velhasıl o zaman elimde olan 220.000 TL param ile sizin telkinlerinizden dolayı yani DOLAR 1 TL ye düşeçek dediniz size inandım ve çok zarar ettim. O günden bugüne DOLAR % 119 değer lendi lütfen zararımı tanzim edin. Sayın Akit editörü bu yorumu lütfen paylaşın..
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