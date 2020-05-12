Yiğit Bulut anayasayı işaret etti! "Bu düpedüz..."

Şu an Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, "CHP'nin iktidara gelememesi her şeye rağmen bizim umudumuzu da yitirmemize yol açmamalı, Çünkü artık CHP de öğrenmeli ki demokrasi dediğimiz şey sadece ve sadece sandıktan geçmiyor." demişti.

Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin AK Parti iktidarını bilek güreşine tuttuğunu iddia eden Ayşenur Arslan, "Ben silahlı mücadeleye başlayalım demiyorum... Ama silahlı ya da silahsız mücadele etmek bedelini ödemek ve gericiliğe faşizme her türlü çağ dışı ideolojiye karşı ödevimizi yapmamız lazım." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Yiğit Bulut'tan tepki

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Ayşenur Arslan'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan geldi.

"Bu sözler düpedüz anayasamıza göre suçtur"

Bulut, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 40 yılda vatandaşımıza, askerimize, polisimize, öğretmenimize, doktorumuza, hemşiremize... Bize... Hepimize... alçakça yapılan saldırıları ve yapan alçak teröristleri, 'siyaseti destekleyen, gözdağı veren meşru saldırı' diye tanımlamaktan daha büyük bir suç olabilir mi? Bu sözler 'ifade özgürlüğü' değil düpedüz anayasamıza göre suçtur! Terör örgütü propogandası 'siyaseti destekleyen meşru silahlı saldırı' gibi korkunç bir kavram eşliğinde dünyanın hiçbir ülkesinde yapılamaz! Yapılan 'suç'tur ve cezası Anayasamıza ve TCK'ya göre bellidir." ifadelerini kullandı.