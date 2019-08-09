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Yiğit Bulut Ali Babacan'a meydan okudu! 'Er meydanından kaçılmaz, istediğin yerde...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, dün yeni parti için çalışmalara başladığını duyuran Ali Babacan'a meydan okuyarak canlı yayında düelloya davet etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:11
Yiğit Bulut Ali Babacan'a meydan okudu! 'Er meydanından kaçılmaz, istediğin yerde...'

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti hazırlıkları sürerken, yeni bir siyasi hareket kurmak için kurucusu olduğu AK Parti’den istifa eden eski bakanlardan Ali Babacan, dün dikkat çeken bir açıklama yapmış ve çalışmalara başladıkları mesajını vermişti.

Yeni parti çalışmaları konuşulmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut ise, Babacan'a meydan okudu.

Düelloya davet etti

Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Babacan'a birtakım sorular yöneltti. Bulut, "Ali Beycim, mesela Fetö’nün bankasını Devlet’e 1,5 milyar dolar zarar verecek şekilde, Ziraat Bankası’na satmaya kalkıştın mı? Sen bunu söylediğin gün fetö’nün bankası borsada yüzde 22 prim yaptı mı? Bunu senden başka kaç kişi biliyordu?" diye sordu.

Yiğit Bulut, Babacan'a düello davetinde de bulundu. Bulut, "Ali Beycim, seninle istediğin TV kanalında bir yarım saat tartışalım mı! Bende senle ilgili bazı bilgi ve belgeler var! Hazır mısın? Sen Kanalın seç beni ara! Veya arama kamuoyunda çağır! Ben meydan okuyorum, er meydanından kaçılmaz" diye yazarken, "Ben başıma gelecek her şeye hazırım, bunları sadece kendi inisiyatifim ile yazıyorum" diye ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:11
  1. yiğit bulut
  2. ali babacan
  3. Ahmet Davutoğlu

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