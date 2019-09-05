0553 313 94 23

Yiğido bugün toplanacak

Süper Lig’in 4.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:12
Yiğido bugün toplanacak

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.


Bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde saat 18.00´da top başı yapacak olan Sivasspor, Başakşehir’e hazırlanmaya başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.


Başakşehir ile D. G.Sivasspor arasında oynanacak olan maçın günü ve saati ise henüz açıklanmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okula uyum 1 ayı geçmemeli
    1. Okula uyum 1 ayı geçmemeli
    2. Ayanis Kalesi’nde gizemli bir oda..
    3. Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de..
    4. Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
    5. Milli Eğtim Bakanı Selçuk: "Her bir..
    6. 36 bin şirketle ağustosta 13 milyar..
    7. Haliliye kırsaldaki sorunları çözüyor
    8. Beyşehir Belediyesi bünyesinde..
    9. Adana'da kaçak sigara operasyonu: 1..
    10. Öğrencinin, ailesine bir aylık eğitim..
    11. Türk Metal Sendikasından yüzde 26 zam..
    12. Çukurca girişine yöresel motifler..
    13. THY'den Orta Avrupa yolcuları için..
    14. Hatay’ın lezzetleri Adana’da tadıldı
    15. Büyükçekmece’de Sivas Kongresi..
    16. Sivas Belediyespor’da neşeli idman
    17. Sivas Belediyespor’da neşeli idman
    18. ING, kadınların güçlendirilmesi için..
    19. Kayseri’de babasını tedavi ettiren..
    20. Maduro: Sistemleri yerleştireceğiz!
    21. Selçuk: "(Bağış talebi) Velilerimiz..
    22. Ankara’da taksi ücretlerine ne kadar..
    23. Adana'da PKK operasyonu: 7 kişi..
    24. Hindistan'da kırmızı alarm!
    25. 9 Eylül’de anlamlı konser
    26. Amerika konvoyu Nusaybin'den..
    27. Aile hekimine muayene olanların sayısı..
    28. Adana'da polise yönelik saldırı önlendi
    29. EİB’den Ağustos ayında 1 milyar 32..
    30. Dünya basını Cumburbaşkanı Erdoğan'ın..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!