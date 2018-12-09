YHT’de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar 44,3 milyon kişi yolculuk yaptı. Bu yılın 11 ayında yaklaşık 7,4 milyon yolcunun taşındığı trenlerle yıl sonunda 8 milyon rakamına ulaşılması bekleniyor. Bugüne kadar bin 213 kilometre YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 kilometre YHT ve bin 290 kilometre hızlı demir yolunun inşası sürüyor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında hat yapım çalışmaları devam ediyor. Bu arada TCDD Taşımacılık AŞ, bugünden itibaren kış tarifesine geçilecek. Yeni tarifeyle ilgili detayları www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden öğrenmek mümkün.