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Ekonomi YHT, Marmaray ve Başkentray seferleri yeniden düzenlendi
Ekonomi

YHT, Marmaray ve Başkentray seferleri yeniden düzenlendi

Salgın tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar devam edecek tam kapanma dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:47:00 -
YHT, Marmaray ve Başkentray seferleri yeniden düzenlendi

AnkaraEskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve KonyaEskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50 kapasiteli hizmet verecek. Vatandaşlar tren biletlerini alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz edecek. Yeni YHT sefer saatleri şu şekilde uygulanacak: Ankara-İstanbul YHT kalkış saati 10.00 ve 17.00, İstanbul-Ankara YHT kalkış saati 10.00 ve 17.32, Ankara-Konya YHT kalkış saati 08.30 ve 18.00, Konya-Ankara YHT kalkış saati 08.30 ve 18.15, Konya-Eskişehir-İstanbul YHT kalkış saati 08.00 ve 17.30, İstanbul-Eskişehir-Konya YHT kalkış saati 08.02 ve 18.17. Tam kapanma öncesi satılan abonman ve bilet bedelleri nakit iade kuponuna dönüştürülerek kesintisiz iade edilecek veya açık tarihli bilete çevrilecek. Konya-Karaman YHT bağlantılı otobüs seferleri yapılmayacak. Bölgesel tren seferleri 30 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde durduruldu. Marmaray seferleri, Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla yapılacak. Başkentray ise Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.

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