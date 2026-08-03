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Spor
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Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

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Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Galatasaray, hazırlık maçında Stade Rennais ile 3-3 berabere kalırken kalesinde gördüğü 20 şut ve savunmadaki 2 vahim hatayla alarm verdi. Yüzde 56 topla oynama ve üretken hücum performansına rağmen ikili mücadelelerdeki düşük oranlar (yüzde 46) zaafları ortaya koydu. Defans hattındaki kırılganlık, kritik sezon öncesinde stoper ve merkez orta sahaya acil transfer yapılmasının şart olduğunu bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Stade Rennais ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kalırken, sergilenen futbol ve özellikle savunmadaki vahim hatalar alarm zillerinin çalmasına neden oldu. 90 dakika boyunca kalesinde tam 20 şut gören ve ceza sahasından 14 şuta izin veren sarı-kırmızılılarda defans hattının kırılganlığı göz korkuttu.

#2
Foto - Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Bireysel hataların öne çıktığı mücadelede, kalede oluşturulan gole neden olan 2 doğrudan hata ve rakipten yenilen 3 büyük şans golü, transfer döneminde stoper ve savunma kurgusuna acil takviye yapılması gerektiğini bir kez daha net bir şekilde gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılı ekip V topla oynama oranı, 469 pas ve ?’i bulan pas isabetiyle oyunu dominant götürmeye çalışsa da rakibin efektif hücumlarına engel olamadı. Galatasaray 18 şutta 9 isabet bulup 1'i bariz penaltıdan Barış Alper Yılmaz ile olmak üzere 3 gol üretirken; rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşup 42 kez rakip alana girmeyi başardı.

#3
Foto - Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Hücumda üretkenlik ve ceza sahası etkinliği yüksek görünse de savunma kurgusunun geçiş hücumlarına verdiği açıklar, toplanan olumlu verilerin gollerle erimesine yol açtı. Galatasaray’ın en büyük zaafı ise ikili mücadelelerde ve dönen toplarda yaşandı. Sarı-kırmızılılar toplam ikili mücadelelerin sadece F’sını kazanabilirken, yerdeki ikili mücadelelerde A ve top sürme başarısında & gibi son derece düşük seviyelerde kaldı.

#4
Foto - Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Rakibin yaptığı 20 top çalma ve 13 pas arasına karşılık temsilcimizin fiziksel temaslarda yetersiz kalması, Rennes’in oyundaki ağırlığını hissettirmesine ve Galatasaray presini kolayca kırmasına olanak tanıdı.

#5
Foto - Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Mücadelede hücum hattı ve kanat ortaları (P isabet) belirli bir direnç gösterip gol yükünü çekse de, takım savunmasındaki aksamalar ve ikili mücadelelerdeki eziklik net bir "acil müdahale" mesajı veriyor. Fotospor'a göre; Sezonun başlamasına kısa bir süre kala bu tablo, teknik heyetin ve yönetimin transfer hamlelerini hızlandırması gerektiğini açıkça kanıtlıyor.

#6
Foto - Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Savunma kurgusu ile merkez orta sahaya fizik kalitesi yüksek, kesici ve lider profilli oyuncular kazandırılmadığı takdirde, önümüzdeki zorlu maratonda işlerin çok daha karmaşık bir hal alacağı aşikâr.

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