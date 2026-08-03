Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!
Galatasaray, hazırlık maçında Stade Rennais ile 3-3 berabere kalırken kalesinde gördüğü 20 şut ve savunmadaki 2 vahim hatayla alarm verdi. Yüzde 56 topla oynama ve üretken hücum performansına rağmen ikili mücadelelerdeki düşük oranlar (yüzde 46) zaafları ortaya koydu. Defans hattındaki kırılganlık, kritik sezon öncesinde stoper ve merkez orta sahaya acil transfer yapılmasının şart olduğunu bir kez daha kanıtladı.