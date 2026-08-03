Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı!

Bireysel hataların öne çıktığı mücadelede, kalede oluşturulan gole neden olan 2 doğrudan hata ve rakipten yenilen 3 büyük şans golü, transfer döneminde stoper ve savunma kurgusuna acil takviye yapılması gerektiğini bir kez daha net bir şekilde gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılı ekip V topla oynama oranı, 469 pas ve ?’i bulan pas isabetiyle oyunu dominant götürmeye çalışsa da rakibin efektif hücumlarına engel olamadı. Galatasaray 18 şutta 9 isabet bulup 1'i bariz penaltıdan Barış Alper Yılmaz ile olmak üzere 3 gol üretirken; rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşup 42 kez rakip alana girmeyi başardı.