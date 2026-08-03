Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir caminin yağmur oluğunda kendiliğinden yetişen mısır fidesi görenleri şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir caminin yağmur oluğunda kendiliğinden yetişen mısır fidesi görenleri şaşırttı.
Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Ziver Akın Camii’nin çatısında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
Herhangi bir ekim ve bakım yapılmadan yaklaşık 1,5 metre büyüyen mısırın, caminin yanında bulunan ağaçta yuva yapan kargaların taşıdığı mısır tanelerinden birinin oluğa düşmesi sonucu filizlendiği değerlendiriliyor.
Mahalle sakinlerinden Cüneyt Altaş, caminin yanında bulunan ağaçta kargaların yuvasının olduğunu belirterek, "Kargaların taşıdığı mısırın düşmesi sonucu burada mısır fidesi yetişti. Enteresan bir olay, çatı üzerinde mısır yetişiyor.
Epey büyüdü, mısır verecek diye takip ediyoruz, inşallah verecektir. Görenler hayret ediyor, sulamadan ve bakım yapmadan büyüdüğüne şaşırıyor. Allah'ın hikmeti, ufacık bir kum toprağı ile bile büyüyebiliyor" diye konuştu.
Öte yandan, cami çatısındaki yağmur oluğunda yetişen mısır, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekiyor.
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