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Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi

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Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir caminin yağmur oluğunda kendiliğinden yetişen mısır fidesi görenleri şaşırttı.

#1
Foto - Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Ziver Akın Camii’nin çatısında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

#2
Foto - Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi

Herhangi bir ekim ve bakım yapılmadan yaklaşık 1,5 metre büyüyen mısırın, caminin yanında bulunan ağaçta yuva yapan kargaların taşıdığı mısır tanelerinden birinin oluğa düşmesi sonucu filizlendiği değerlendiriliyor.

#3
Foto - Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi

Mahalle sakinlerinden Cüneyt Altaş, caminin yanında bulunan ağaçta kargaların yuvasının olduğunu belirterek, "Kargaların taşıdığı mısırın düşmesi sonucu burada mısır fidesi yetişti. Enteresan bir olay, çatı üzerinde mısır yetişiyor.

#4
Foto - Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi

Epey büyüdü, mısır verecek diye takip ediyoruz, inşallah verecektir. Görenler hayret ediyor, sulamadan ve bakım yapmadan büyüdüğüne şaşırıyor. Allah'ın hikmeti, ufacık bir kum toprağı ile bile büyüyebiliyor" diye konuştu.

#5
Foto - Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi

Öte yandan, cami çatısındaki yağmur oluğunda yetişen mısır, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekiyor.

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