Yevgeny Zinichev kimdir? Tatbikatta ölen Yevgeny Zinichev kaç yaşındaydı?

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat sırasında ödülü açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yevgeny Zinichev'in Kuzey Kutbu bölgesini acil durumlardan korumaya yönelik departmanlar arası tatbikatlarda bir kişinin hayatını kurtarırken görev başında trajik bir şekilde öldüğünü üzülerek bildirir" dedi.

Yevgeny Zinichev 18 Ağustos 1966 tarihinde St. Petersburg’da doğdu. 2006 yılında Zinichev Federal Güvenlik Servisi (FSO) başkanı olarak atanmıştı. Birkaç yıl sonra, personel rotasyon prosedürünün bir parçası olarak Yevgeny Nikolayevich, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Akademisi'nde yeniden eğitim kurslarına katıldı. Eğitimden sonra Kaliningrad bölgesindeki FSB bölümünün başına getirilmişti.

Acil Durumlar Bakanı olarak görev yaptı ve aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi üyesiydi. 2016 yılında, yerine Anton Alikhanov geçmeden önce Kaliningrad Oblast Valisi vekili olarak görev yaptı . 2020 itibariyle Ordu Generali seçildi.