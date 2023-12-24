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Gündem YETMİYOR... Gericilere inat daha büyüğünü yapalım... İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Gündem

YETMİYOR... Gericilere inat daha büyüğünü yapalım... İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-24 15:18:00 -
YETMİYOR... Gericilere inat daha büyüğünü yapalım... İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 4-10 Aralık tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

 


İstanbul Havalimanı, 4-10 Aralık tarihlerinde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 4-10 Aralık tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1286 uçuşla Londra Heathrow, 1251 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1217 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

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