Yetkili servis gibi çalışan meslek liseliler geleceğe sahada hazırlanıyor

125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, motorlu araçlar teknolojisi alanında kullanılmak üzere özel sektör işbirliğiyle minibüs ve iki otomobil temin edildi. Bu araçlar üzerinde tecrübe edinen öğrenciler, okulda kamuya ait araçların yağ ve filtre bakımları, bilgisayarla arıza tespiti, klima gazı dolumu gibi işlemlerini

gerçekleştirebiliyor. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanındaki atölyede uygulamalı eğitim alan öğrenciler de kamu binalarının kombi bakımını, petek temizliğini ve baca gaz analizlerini yapıyor. Reklam ve baskı atölyesinde de tabela ve yönlendirme baskıları imal ediliyor. Okul Müdürü Cuma Kesme, “Sanayi sitesindeki iş yerlerinin yüzde 60’ında mezunlarımız çalışıyor. Özellikle motorlu araçlar ve doğal gaz sektöründe öğrencilerimiz yoğun şekilde bulunuyor” diyor.